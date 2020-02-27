У Києві Ford протаранив Audi, а потім зупинку, є постраждалі

Фото: місце події (kiev.informator.ua)

Постраждали три жінки

У Бортничах у Києві сталася аварія за участю автомобілів Ford і Audi, в результаті якої постраждали три жінки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Информатор".

Після зіткнення один з транспортних засобів викинуло на зупинку громадського транспорту. У ДТП постраждали три жінки з салону Audi.

Все сталося близько 20:00. Audi повертав ліворуч з вулиці Промислова на вулицю Переяславська. В цей час з області, за словами свідків, на великій швидкості їхав автомобіль Ford. Його водій не встиг зреагувати на перехресті і на повному ходу влетів в Audi.

Від удару Audi розвернуло і викинуло прямо на автобусну зупинку. На щастя, в цей час вона пустувала. А ось трьом жінкам, які перебували в салоні німецького автомобіля, знадобилася допомога лікарів. Їх з різними травмами доставили в найближчу лікарню. За словами патрульних, ознак сп'яніння у водіїв не спостерігалося. На місці аварії працювала слідчо-оперативна група.

Раніше в центрі Миколаєва 24 лютого сталася ДТП за участю автомобіля Range Rover і маршрутного мікроавтобуса. В результаті аварії одна пасажирка загинула, троє людей постраждали,

РБК-Україна писало, що в Маріуполі вранці 25 лютого сталася дорожньо-транспортна пригода за участю співробітників патрульної поліції Києва і ще одним автомобілем, в результаті чого одна людина постраждала.