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У Києві затримується рух трамваїв і тролейбусів через ДТП

Новини » Суспільство     28.02.2020 - 10:13
У Києві затримується рух трамваїв і тролейбусів через ДТП
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Рух тролейбусів №3, 9 організовано до Південного вокзалу

У Києві затримується рух трамваїв №14, 15 та рух тролейбусів №3, 9 у зв'язку з дорожньо-транспортними пригодами (ДТП). Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Київпастранс".

Зокрема, затримується рух тролейбусів №3, 9 по вул. Толстого, 83/53 в напрямку ст.м. "Палац Спорту" з причини ДТП. На місце викликано поліцію. Рух тролейбусів №3, 9 організовано до Південного вокзалу.

А також затримується рух трамваїв №14, 15 по вул. Дегтярівська 37, в напрямку Контрактова площа з причини ДТП між приватними авто. На місце викликано поліцію.

Нагадаємо, у п'ятницю, 28 лютого, у Києві частково обмежили рух автомобільного транспорту на проспекті Перемоги.

Раніше повідомлялося, що в Києві на мосту Патона заборонять рух крайніми правими смугами та смугою реверсивного руху. На під’їздах до мосту комунальні служби встановлюють відповідні дорожні знаки.

Крім того, планується будівництво трьох нових розв'язок на дорогах Київ-Одеса та Київ-Чоп. Розв'язки будуть будувати коштом позик Європейського інвестиційного банку та ЄБРР.

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Новини України Київтрамвайтроллейбус
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