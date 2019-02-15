В Дніпропетровській обл. СБУ заблокувала спроби спецслужб РФ втрутитись у вибори

Російські спецслужби залучали місцевих мешканців розповсюджувати фейки у соцмережах

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) во время выполнения задач по контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности заблокировали попытки российских спецслужб вмешаться в выборы президента Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как сообщается, кураторы из РФ привлекали жителей Днепропетровской области к распространению в социальных сетях фейковых провокационных материалов, которые влияют на электоральные настроения населения.

"В ходе досудебного расследования сотрудники СБУ задокументировали, что житель Днепра распространял в соцсетях информацию с публичными призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины, а также другие деструктивные материалы", - говорится в сообщении.

Во время проведения следственных действий правоохранители установили, что злоумышленник вел электронную переписку с жителем российского города Ростов-на-Дону, который ставил задачу по распространению фейковых новостей относительно ситуации в Украине в политической, религиозной и социально-экономической сфере. После начала избирательной кампании гражданин РФ предоставлял исполнителю для распространения негативные материалы о визитах кандидатов на должность президента Украины в населенные пункты области.

"Россиянин также с помощью коммуникативных возможностей социальных сетей подыскивал жителей Украины, которые имеют травматическое или пневматическое оружие с соответствующими разрешениями, для их дальнейшего привлечения к митингам и массовым беспорядкам накануне и во время проведения выборов президента Украины", - добавили в ведомстве.

В настоящее время продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства, начатого по ст. 110 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того следователи СБУ объявили подозрения в совершении преступлений против основ национальной безопасности еще двум жителям области, которых российские спецслужбы привлекли к мероприятиям по подготовке к вмешательству в ход проведения предстоящих выборов президента Украины.

Напомним, Петр Порошенко заявил, что во время попытки вмешаться в выборы президента Украины Россия использует все технологии, которые ранее задействовала во время вмешательства в выборы в других странах.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что Россия может сосредоточить вмешательства в выборы в Украине на юге страны.