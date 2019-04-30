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У Росії автобус з українцями зіткнувся з вантажівкою, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    30.04.2019 - 05:25
У Росії автобус з українцями зіткнувся з вантажівкою, є постраждалі
Ілюстративне фото

У результаті зіткнення з КамАЗом рейсовий автобус з Києва перекинувся в кювет

У Росії в Орловській області на 423-му кілометрі траси М-2 "Крим" уночі 30 квітня зіткнулися рейсовий автобус, що їхав із Києва (Україна) та вантажний автомобіль "КамАЗ", в результаті ДТП постраждала 21 людина. Про це повідомили в прес-службі регіонального МВС РФ, передає РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Усі постраждалі громадяни України, стан одного з них оцінюється як важкий. Загалом у автобусі перебувало 54 пасажири.

За інформацією російських ЗМІ, аварія сталася в Кромському районі Орловської області. У результаті зіткнення рейсового автобуса Yutong із КамАЗом автобус перекинувся в кювет.

Хто був винуватцем дорожньо-транспортної пригоди поки невідомо.

За попередніми даними, обидва транспортні засоби рухалися у попутному напрямку

 

.Фото: на місці ДТП з автобусом із України в Росії

Нагадаємо, 21 квітня у Волинській області в результаті ДТП з легковим автомобілем і рейсовим автобусом загинули три людини. На автодорозі "Луцьк-Дубно", у селі Крупа Луцького району зіткнулися автомобіль Volkswagen Caddy і рейсовий автобус сполученням "Луцьк-Тернопіль".

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