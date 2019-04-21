У Волинській області при зіткненні автомобіля і автобуса загинули 3 людини

Фото: ДТП у Волинській області (vl.npu.gov.ua)

Ще один пасажир автомобіля госпіталізований

У Волинській області в результаті ДТП з легковим автомобілем та рейсовим автобусом загинули три людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Сьогодні, 21 квітня, на автодорозі сполученням "Луцьк-Дубно", у селі Крупа Луцького району зіткнулися автомобіль Volkswagen Caddy і рейсовий автобус сполученням "Луцьк-Тернопіль".

За попередньою інформацією, водій і двоє пасажирів легкового автомобіля загинули, ще один пасажир автомобіля госпіталізований. Постраждали в ДТП також і деякі пасажири автобуса. Їх доставили в лікарню для надання медичної допомоги і проходження обстеження.

На місці події працює слідчо-оперативна група, встановлюються обставини ДТП.

Нагадаємо, неподалік села Шаповалівка Конотопського району сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинули чотири людини. Пригода сталася сьогодні близько 15:00. Там зіткнулися автомобілі Chevrolet і ВАЗ-2107. В результаті загинули люди, які перебували в автомобілях, крім неповнолітнього пасажира Вазу. Його у важкому стані забрали до лікарні.