У Харківській області зіткнулися два автомобілі, загинули три людини

ДТП сталося в Харківській області біля села Піщане Вовчанського району

У Харківській області біля села Піщане Вовчанського району сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті якої загинули три людини, ще одна людина постраждала. Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

За даними поліції, аварія сталася близько 15:00. На автодорозі Харків - Вовчанськ зіткнулися автомобілі ВАЗ і Lexus.

Повідомляється, що від отриманих в результаті аварії травм 77-річний водій та 63-річна пасажирка автомобіля ВАЗ загинули на місці. Ще одна 74-річна пасажирка ВАЗ померла в кареті швидкої допомоги.

Фото (hk.npu.gov.ua)

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що Львівській області поблизу Золочева у дорожньо-транспортну пригоду потрапив автобус з 44 туристами. Як зазначається, туристичний автобус який їхав з Херсона до Варшави з'їхав у кювет поблизу Золочева, в результаті аварії постраждала одна з пасажирок автобуса і водій Mercedes. У поліції зазначили, що водій Mercedes зіткнувся з автобусом, в якому перебувало 44 пасажира.