У Харківській області зіткнулися два автомобілі, загинули три людини

Новини Надзвичайні події 19.08.2018 - 21:25
Ілюстративне фото (facebook.com/patrolpolicegovua)
Ілюстративне фото (facebook.com/patrolpolicegovua)

ДТП сталося в Харківській області біля села Піщане Вовчанського району

У Харківській області біля села Піщане Вовчанського району сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті якої загинули три людини, ще одна людина постраждала. Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

За даними поліції, аварія сталася близько 15:00. На автодорозі Харків - Вовчанськ зіткнулися автомобілі ВАЗ і Lexus.

Повідомляється, що від отриманих в результаті аварії травм 77-річний водій та 63-річна пасажирка автомобіля ВАЗ загинули на місці. Ще одна 74-річна пасажирка ВАЗ померла в кареті швидкої допомоги.

У Харківській області зіткнулися два автомобілі, загинули три людини
У Харківській області зіткнулися два автомобілі, загинули три людини
 

Фото (hk.npu.gov.ua)

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що Львівській області поблизу Золочева у дорожньо-транспортну пригоду потрапив автобус з 44 туристами. Як зазначається, туристичний автобус який їхав з Херсона до Варшави з'їхав у кювет поблизу Золочева, в результаті аварії постраждала одна з пасажирок автобуса і водій Mercedes. У поліції зазначили, що водій Mercedes зіткнувся з автобусом, в якому перебувало 44 пасажира. 

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Теги:  ДТП,  Харків  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС