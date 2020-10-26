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СБУ в Луганській області затримала сепаратиста "ЛНР"

Луганська область, Понеділок 26 жовтня 2020 14:49
СБУ в Луганській області затримала сепаратиста "ЛНР"
Фото: СБУ (УНІАН)
Автор: Андрій Козловський

Контррозвідка Служби безпеки України затримала сепаратиста "ЛНР" у Новоайдарському районі Луганської області. Правоохоронці повідомили йому про підозру.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляється, зловмисник перебував у загальнодержавному розшуку за підозрою в участі в терористичній організації. Його затримали на лінії бойового зіткнення біля села Трьохізбенка.

Зазначається, що він є уродженцем Сватівського району. В кінці 2014 року чоловік приєднався до сепаратистських угруповань. У складі так званої "4 Окремої бригади 2 АК НС ЛНР" він з 2015 року брав участь у бойових діях проти сил АТО/ООС.

Фото: затриманий сепаратиста "ЛНР" (ssu.gov.ua)

Тепер затриманому повідомили про підозру у створенні терористичної групи чи терористичної організації. Йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, наприкінці вересня СБУ затримала в Сєвєродонецьку бойовика так званої "ЛНР", який брав участь у подіях 2014 року в Луганській області.

Крім того, раніше у Луганській області затримали 33-річного жителя Маріуполя, який у 2014 році був активним членом терористичного угруповання "ЛНР" у Сєвєродонецьку.

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