Під Харковом затримали бойовика "ЛНР": залякував населення і воював проти України
Контррозвідка Служби безпеки України в Харківській області затримала бойовика. Він за власним бажанням перейшов на бік терористичної організації "ЛНР" і воював проти України.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Оперативники з'ясували, що співпрацювати з російсько-терористичними військами житель Харківської області почав з власної ініціативи. Він у складі незаконного збройного формування "народного ополчення Донбасу" залякував мирне населення і воював проти українських військових.
Під час нападу на позиції українських військових бойовик був поранений і пройшов лікування в Росії, після чого хотів там залишитися й отримати російське громадянство. Однак замість громадянства він отримав тюремний термін за незаконні операції з наркотиками.
Після відбуття покарання в Росії бойовик повернувся додому в передмістя Харкова, де його й затримали. У будинку знайшли бойові гранати РГД-5 і РГТ з запалом.
Кримінальні провадження відкриті за незаконне поводження зі зброєю та участь у діяльності терористичних організацій.
Нагадаємо, у Луганській області затримали бойовика "ЛНР". Він приєднався до сепаратистських угруповань та воював проти України.
Раніше повідомлялося, що в Одеській області затримали командира розвідгрупи бойовиків, що шпигував за українськими військовими.