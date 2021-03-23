ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Під Харковом затримали бойовика "ЛНР": залякував населення і воював проти України

Новость на русском → Харківська область, Вівторок 23 березня 2021 12:49
Під Харковом затримали бойовика "ЛНР": залякував населення і воював проти України Фото: затримання бойовика (СБУ)
Автор: РБК-Україна

Контррозвідка Служби безпеки України в Харківській області затримала бойовика. Він за власним бажанням перейшов на бік терористичної організації "ЛНР" і воював проти України.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Оперативники з'ясували, що співпрацювати з російсько-терористичними військами житель Харківської області почав з власної ініціативи. Він у складі незаконного збройного формування "народного ополчення Донбасу" залякував мирне населення і воював проти українських військових.

Під час нападу на позиції українських військових бойовик був поранений і пройшов лікування в Росії, після чого хотів там залишитися й отримати російське громадянство. Однак замість громадянства він отримав тюремний термін за незаконні операції з наркотиками.

Після відбуття покарання в Росії бойовик повернувся додому в передмістя Харкова, де його й затримали. У будинку знайшли бойові гранати РГД-5 і РГТ з запалом.

Кримінальні провадження відкриті за незаконне поводження зі зброєю та участь у діяльності терористичних організацій.

Нагадаємо, у Луганській області затримали бойовика "ЛНР". Він приєднався до сепаратистських угруповань та воював проти України.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області затримали командира розвідгрупи бойовиків, що шпигував за українськими військовими.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Служба безпеки України бойовики
NEWS
COVID-статистика погіршується: в Україні 11 476 нових заражень
COVID-статистика погіршується: в Україні 11 476 нових заражень
DAILY
Фабрика правди. Як і для чого Україна створює Центр боротьби з фейками
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Фабрика правди. Як і для чого Україна створює Центр боротьби з фейками