У Дніпрі на вулиці здетонував вибуховий пристрій, є постраждалий

У Дніпрі на одній з вулиць Індустріального району ввечері 11 вересня стався вибух. Правоохоронці вважають, що здетонував саморобний вибуховий пристрій на основі гранати РГД-5.

Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області.

У момент вибуху вулицею проходив місцевий житель. В результаті вибуху чоловік отримав травми рук та ніг та був госпіталізований.

Поліція планує порушити справу за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють особу зловмисника, який виготовив та заклав вибуховий пристрій, а також встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, декількома днями раніше у Дніпрі чоловік кинув гранату в бік будинку, де стояли люди, в результаті вибуху вони отримали поранення.

Крім того, у Дніпрі чоловік підірвався у власному автомобілі; поліція вважає, що в салоні вибухнула ручна граната.

Також РБК-Україна писало, що у Харкові невідомий кинув на подвір'я будинку гранату.