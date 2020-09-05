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У Харкові пролунав вибух в одному з районів

Харків, Субота 05 вересня 2020 14:02
У Харкові пролунав вибух в одному з районів
Фото: граната (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У суботу вночі, 5 вересня, у дворі приватного будинку в Холодногірському районі Харкова прогримів вибух. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

Близько 4:00 в поліцію надійшла інформація, що хтось кинув вибуховий пристрій у двір. На місце виїхало керівництво та слідчо-оперативна група Холодногірського райвідділу, а також вибухотехніки.

Під час огляду вони встановили, що вибухнула ручна граната Ф-1. Через вибух пошкодились два автомобілі, що стояли у дворі.

Зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Поліція встановлює обставини події.

Нагадаємо, раніше в Харкові на території авторинку "Барабашово" на проспекті Ювілейний стався вибух.

Також РБК-Україна писало, що у Дніпрі підірвався чоловік, перебуваючи у власному автомобілі.

Крім цього, в одному з гуртожитків навчального центру "Десна" в Чернігівській області стався вибух, в результаті чого загинув військовослужбовець.

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