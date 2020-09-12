В Днепре на улице сдетонировало взрывное устройство, есть пострадавший

В Днепре на одной из улиц Индустриального района вечером 11 сентября произошел взрыв. Правоохранители считают, что сдетонировало самодельное взрывное устройство на основе гранаты РГД-5.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

В момент взрыва по улице проходил местный житель. В результате взрыва мужчина получил травмы рук и ног и был госпитализирован.

Полиция планирует возбудить дело по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают личность злоумышленника, который изготовил и заложил взрывное устройство, а также выясняют все обстоятельства происшествия.

Напомним, несколькими днями ранее в Днепре мужчина бросил гранату в сторону дома, где стояли люди, в результате взрыва они получили ранения.

Кроме того, в Днепре мужчина подорвался в собственном автомобиле; полиция считает, что в салоне взорвалась ручная граната.

Также РБК-Украина писало, что в Харькове неизвестный бросил во двор дома гранату.