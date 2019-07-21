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У Дніпрі на території виборчої дільниці сталася пожежа

Новини » Вибори 2019    21.07.2019 - 08:31
У Дніпрі на території виборчої дільниці сталася пожежа
Ілюстративне фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Пожежу на території виборчої дільниці вже ліквідували

У Дніпрі в підвальному приміщені Обласної клінічної офтальмологічної лікарні, на першому поверсі якої розміщена дільниця для голосування на виборах в Раду, сталась пожежа. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що пожежу вже ліквідували. Ніхто не постраждав.

"Дана подія не завадила роботі виборчої дільниці", - додали у ДСНС.

Нагадаємо, сьогодні о 8:00 стартувало голосування на всіх виборчих дільницях. Проголосувати можна буде до 20:00.

Зазначимо, що з 9 години 15 липня органи управління і сили Державної служби з надзвичайних ситуацій переведені на посилений режим несення служби перед проведенням виборів в Раду. Крім того, в готовності до застосування для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації та надзвичайні події перебуває і авіація ДСНС.

РБК-Україна писало, що декілька тижнів тому в центрі Херсону сталось загоряння автомобіля місцевої юристки, яка є довіреною особою кандидата в народні депутати на виборах у РадуПоліція попередньо кваліфікувала інцидент як підпал (ч.2 ст. 194 ККУ). Слідчі розглядала кілька версій події, основна з яких пов’язана із професійною діяльністю власниці автомобіля. 

 

 

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