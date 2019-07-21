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В Днепре на территории избирательного участка произошел пожар

Новости » Выборы 2019    21.07.2019 - 08:31
В Днепре на территории избирательного участка произошел пожар
Иллюстративное фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Пожар на территории избирательного участка уже ликвидировали

В Днепре в подвальном помещении Областной клинической офтальмологической больницы, на первом этаже которой размещен участок для голосования на выборах в Раду, произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что пожар уже ликвидировали. Никто не пострадал.

"Данное событие не помешало работе избирательного участка", - добавили в ГСЧС.

Напомним, сегодня в 8:00 стартовало голосование на всех избирательных участках. Проголосовать можно будет до 20:00.

Отметим, что с 9 часов 15 июля органы управления и силы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям переведены на усиленный режим несения службы перед проведением выборов в Раду. Кроме того, в готовности к применению для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и чрезвычайные происшествия находится и авиация ГСЧС.

РБК-Украина писало, что несколько недель назад в центре Херсона произошло возгорание автомобиля местной юристки, которая является доверенным лицом кандидата в народные депутаты на выборах в Раду. Полиция предварительно квалифицировала инцидент как поджог (ч.2 ст. 194 УКУ). Следователи рассматривала несколько версий произошедшего, основная из которых связана с профессиональной деятельностью владелицы автомобиля.

 

 

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