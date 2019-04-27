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У Дніпрі спалили авто головного редактора місцевої газети

Новини » Надзвичайні події    27.04.2019 - 10:51
У Дніпрі спалили авто головного редактора місцевої газети
Фото: спалений автомобіль (nsju.dp.ua)

Підпал автомобіля розглядають як залякування журналіста

У Дніпрі невідомі спалили автомобіль головного редактора газети "Зоря" Володимира Песоцького. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний союз журналістів України.

Повідомляється, що вранці було підпалено автомобіль Песоцького, машина вигоріла повністю. Представники НСЖУ просять правоохоронців якомога швидше розслідувати підпал, а також розцінюють інцидент як залякування.

Журналісти нагадали, що кілька років тому в Дніпрі невідомі підпалили автомобіль на той час головного редактора комунальної газети місцевої обласної ради "Зоря" Ксенії Зайцевої.

У Дніпрі спалили авто головного редактора місцевої газети

Фото: спалений автомобіль (nsju.dp.ua)

Нагадаємо, раніше правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що переможець виборів в Україні повинен бути готовий вирішити широке коло питань у галузі прав людини. Зокрема, HRW звертає увагу на те, що в Україні під тиском знаходиться свобода слова, а також фіксуються напади на журналістів.

Відзначимо, в березні в селищі Чабани Київської області під час зйомок напали на журналістів програми "Схеми: корупція в деталях".

 

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