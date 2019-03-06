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З'явилися подробиці нападу на журналістів "Схем" під Києвом

Новини » Надзвичайні події    06.03.2019 - 18:54
З'явилися подробиці нападу на журналістів "Схем" під Києвом
Фото: зйомки у Чабанах (radiosvoboda.org)

Серед нападників були двоє заступників селищного голови

У селищі Чабани у Київській області 6 березня під час зйомок напали на знімальну групу програми "Схеми: корупція в деталях". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода"

Як зазначається, у Чабанах під час нападу працювали журналістка Катерини Каплюк та оператор Борис Троценко. Напад стався у приміщенні Чабанівської селищної ради. Чоловіки завдали травм оператору і зламали відеокамеру.

Повідомляється, що серед тих, хто перешкоджав зйомці, були двоє заступників Чабанівського селищного голови Олександра Киризлієва. Зокрема, серед нападників були Володимир Чуприна - заступник селищного голови з питань роботи житлово-комунального господарства та Юрій Бондар - заступник селищного голови з питань роботи виконавчих органів.​

Також зйомці перешкоджали представники громадської організації "Розвиток Київщини", почесним головою якої є сам селищний голова Чабанівської ради Олександр Киризлієв. Серед нападників - голова цієї ГО Валерій Присяжний.

​На місце інциденту журналісти викликали поліцію та швидку, щоб зафіксувати побої. ​Після обстеження у лікарні медики діагностували у оператора струс мозку.

Зазначається, що знімальна група поїхала до Чабанівської селищної ради, щоб отримати інформацію для матеріалу, який стосується виділення в приватні руки державних земель, якими розпоряджається Національна академія аграрних наук України.

"Знімальна група спокійно зайшла до селищної ради і повідомила, що вони – від "Радіо Свобода". Натомість у кабінет керівництва сільради увірвались кілька молодих людей і накинулись на оператора, щоб перешкодити зйомці. Вдарили по голові, пошкодили техніку. Ми написали заяву до поліції", - повідомила головна редакторка "Схем" Наталка Седлецька.

Фото: місце події (radiosvoboda.org)

РБК-Україна повідомляло, що поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за фактом побиття журналіста у смт Чабани.

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