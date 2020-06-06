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У Дніпрі сталася ДТП, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події     06.06.2020 - 13:57
У Дніпрі сталася ДТП, є постраждалі
Фото: ДТП на дорозі (РБК-Україна)

Сталося зіткнення двох легкових автомобілів Daewoo Lanos

У суботу вранці, 6 червня, в місті Дніпро сталася дорожньо-транспортна пригода на перехресті Запорізького шосе і вулиці Панікахи. В результаті травмовано 4 осіб.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

По прибуттю на місце події рятувальники встановили, що сталося зіткнення двох легкових автомобілів Daewoo Lanos.

"Потерпілих в стані середньої важкості госпіталізовано до Дніпровської міської клінічної лікарні №16. Співробітниками поліції проводяться слідчі дії по встановленню обставин ДТП", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше під Мелітополем легковий автомобіль на переїзді потрапив під потяг, внаслідок чого одна людина загинула та одна постраждала.

Також РБК-Україна писало, що у Харкові автомобіль Daewoo Lanos виїхав на зустрічну смугу і врізався в поліцейський Toyota Prius; в результаті аварії пасажир і водій автомобіля Daewoo загинули на місці, а патрульні отримали тілесні ушкодження.

Крім цього, раніше в Рівному Daewoo Lanos протаранив тролейбус, в результаті чого постраждали пасажири авто.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України ДніпроФК ДніпроДТП
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