У Рівному Lanos в'їхав у тролейбус, є постраждалі

Фото: автомобіль в'їхав у тролейбус в Рівному (rv.npu.gov.ua)

Постраждали пасажири легковика

У Рівному сьогодні легковик Daewoo Lanos протаранив тролейбус. В результаті зіткнення постраждали пасажири Lanos.

Про це повідомляє прес-служба поліції Рівного.

За попередніми даними поліції, близько 14:00 на перехресті вулиць Соборна та Корольова водій Lanos допустив зіткнення із тролейбусом, який повертав ліворуч.

В результаті аварії постраждали четверо пасажирів автомобіля. Двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані. Водій за медичною допомогою не звертався.

Зазначається, що за зовнішніми ознаками водій Lanos був тверезий.

Нагадаємо, сьогодні на автодорозі Київ-Чоп вантажівка протаранила мікроавтобус, який перевозив пасажирів.

Також РБК-Україна писало, що у Вінницькій області позашляховик Ford Explorer врізався у дерево, у ньому перебували 6 людей.

Крім того, на дорозі Київ-Чоп нещодавно сталася смертельна ДТП з трьома автомобілями.

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Автор: Дмитро Левицький