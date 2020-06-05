Під Мелітополем машина потрапила під поїзд, є загиблий

Фото: поїзд, який зніс легкове авто (zp.npu.gov.ua)

Водій виїхав на переїзд і потрапив під поїзд

Під Мелітополем легковий автомобіль на переїзді потрапив під поїзд. В результаті аварії загинув водій, ще одна людина з травмами госпіталізована до лікарні.

Про це повідомляє прес-служба поліції Запорізької області.

Повідомляється, що інцидент стався вранці на залізничному переїзді біля села Обільне Мелітопольського району. За даними поліції, автомобіль ВАЗ виїхав на переїзд і потрапив під потяг. В результаті аварії загинув водій легкового авто, місцевий житель 1979 року народження.

Також повідомляється, що пасажирка 1995 року народження доставлена до лікарні з тілесними ушкодженнями. За фактом ДТП відкрито кримінальну справу за порушення правил дорожнього руху. Поліція просить свідків аварії звернутися до правоохоронців.

Фото: автомобіль потрапив під потяг (zp.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові автомобіль Daewoo Lanos виїхав на зустрічну смугу і врізався у поліцейський Toyota Prius; в результаті аварії пасажир і водій автомобіля Daewoo загинули на місці, а патрульні отримали тілесні ушкодження.

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Автор: РБК-Україна