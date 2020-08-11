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У Дніпрі сталася ДТП з маршруткою, 9 постраждалих

Дніпро, Вівторок 11 серпня 2020 12:08
У Дніпрі сталася ДТП з маршруткою, 9 постраждалих
Фото: ДТП в Дніпрі (npu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Поліція встановлює обставини аварії

У Дніпрі на вулиці Павлова зіткнулися вантажівка і маршрутка Mercedes. В результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) постраждали 9 осіб.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

ДТП на вул. Щепкіна зіткнулися вантажівка і маршрутка

За попередньо інформацією вантажівка виїхала на зустрічну смугу і врізався в маршрутку

Опубліковано Інформатор Вівторок, 11 серпня 2020 р.

Як попередньо встановлено, вантажівка виїхала на смугу зустрічного руху і зіткнулася з маршруткою.

Фото: ДТП в Дніпрі (dp.informator.ua)

Зараз на місці ДТП працює поліція, встановлюються всі обставини події.

Нагадаємо, на Полтавському шосе на в'їзді в Дніпро зіткнулися Daewoo і Skoda, в результаті чого загинула дитина.

РБК-Україна писало, що у дорожньо-транспортній пригоді під Вінницею загинули двоє бійців АТО.

Зазначимо, в липні в ДТП загинули понад 160 українців, у зв'язку з чим поліція посилює контроль на дорогах.

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