В Днепре произошло ДТП с маршруткой, 9 пострадавших

Полиция устанавливает все обстоятельства аварии
В Днепре на улице Павлова столкнулись грузовик Mercedes и маршрутка. В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) пострадали 9 человек.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
ДТП на ул. Щепкина столкнулись грузовик и маршрутка
По предварительно информации грузовик выехал на встречную полосу и врезался в маршруткуОпубліковано Информатор Вівторок, 11 серпня 2020 р.
Как предварительно установлено, грузовик выехал на полосу встречного движения и столкнулся с маршруткою.
Сейчас на месте ДТП работает полиция, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, на Полтавском шоссе на въезде в Днепр столкнулись Daewoo и Skoda, в результате чего погиб ребенок.
РБК-Украина писало, что в дорожно-транспортном происшествии под Винницей погибли двое бойцов АТО.
Отметим, в июле в ДТП погибли более 160 украинцев, в связи с чем полиция усиливает контроль на дорогах.