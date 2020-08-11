В Днепре произошло ДТП с маршруткой, 9 пострадавших

Фото: ДТП в Днепре (npu.gov.ua)

Полиция устанавливает все обстоятельства аварии

В Днепре на улице Павлова столкнулись грузовик Mercedes и маршрутка. В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) пострадали 9 человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

ДТП на ул. Щепкина столкнулись грузовик и маршрутка По предварительно информации грузовик выехал на встречную полосу и врезался в маршрутку Опубліковано Информатор Вівторок, 11 серпня 2020 р.

Как предварительно установлено, грузовик выехал на полосу встречного движения и столкнулся с маршруткою.

Фото: ДТП в Днепре (dp.informator.ua)

Сейчас на месте ДТП работает полиция, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, на Полтавском шоссе на въезде в Днепр столкнулись Daewoo и Skoda, в результате чего погиб ребенок.

РБК-Украина писало, что в дорожно-транспортном происшествии под Винницей погибли двое бойцов АТО.

Отметим, в июле в ДТП погибли более 160 украинцев, в связи с чем полиция усиливает контроль на дорогах.