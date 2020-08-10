У ДТП під Дніпром загинула дитина, п'ятеро постраждалих

Фото: місце аварії (056.ua)

Один з автомобілів виїхав на зустрічну смугу

На Полтавському шосе на в'їзді в Дніпро зіткнулися Daewoo і Skoda. Один з автомобілів вилетів на зустрічну смугу руху, врізався у відбійник і перекинувся.

Про це повідомляє сайт міста Дніпро.

В результаті аварії загинула 2-річна дитина, ще п'ятеро людей постраждали, вони отримали травми різного ступеня тяжкості.

Попередньо, водій Lanos разом з 3 пасажирами не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу. В результаті він зіткнувся з автомобілем Skoda, в якому знаходилися водій і 2 пасажири, і перекинувся. В результаті важкі травми отримали пасажири і водій Lanos, а хлопчик, який знаходився в цьому авто, загинув. Також травми отримали пасажири Skoda.

Раніше в Києві на Столичному шосе зіткнулися позашляховик та легковий автомобіль, троє людей загинули.

РБК-Україна писало, що в дорожньо-транспортній пригоді під Вінницею загинуло двоє бійців АТО.