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У ДТП під Дніпром загинула дитина, п'ятеро постраждалих

Дніпро, Понеділок 10 серпня 2020 01:47
У ДТП під Дніпром загинула дитина, п'ятеро постраждалих
Фото: місце аварії (056.ua)
Автор: Инна Собора

Один з автомобілів виїхав на зустрічну смугу

На Полтавському шосе на в'їзді в Дніпро зіткнулися Daewoo і Skoda. Один з автомобілів вилетів на зустрічну смугу руху, врізався у відбійник і перекинувся.

Про це повідомляє сайт міста Дніпро.

В результаті аварії загинула 2-річна дитина, ще п'ятеро людей постраждали, вони отримали травми різного ступеня тяжкості.

Попередньо, водій Lanos разом з 3 пасажирами не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу. В результаті він зіткнувся з автомобілем Skoda, в якому знаходилися водій і 2 пасажири, і перекинувся. В результаті важкі травми отримали пасажири і водій Lanos, а хлопчик, який знаходився в цьому авто, загинув. Також травми отримали пасажири Skoda.

Раніше в Києві на Столичному шосе зіткнулися позашляховик та легковий автомобіль, троє людей загинули.

РБК-Україна писало, що в дорожньо-транспортній пригоді під Вінницею загинуло двоє бійців АТО.

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