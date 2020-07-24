ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У липні в ДТП загинуло понад 160 українців, поліція посилює контроль на дорогах

Україна, П'ятниця 24 липня 2020 15:58
У липні в ДТП загинуло понад 160 українців, поліція посилює контроль на дорогах
Фото: знак аварійної зупинки (РБК-Україна)
Автор: Роман Калиниченко

Лише за останні три дні в ДТП загинула 31 людина

Національна поліція оголосила про посилення контролю на автодорогах України. Операція "Безпечне шосе" матиме профілактичні цілі і буде діяти до кінця літа.

Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

За його словами, наразі в Україні суттєво збільшився потік транспорту, оскільки люди їдуть на відпочинок. Відповідно, збільшилась і кількість ДТП.У липні в ДТП загинуло понад 160 українців, поліція посилює контроль на дорогах

Фото: карта з ділянками доріг, де відбувається найбільше ДТП (npu.gov.ua)

Так, упродовж липня цього року сталося трохи більше тисячі ДТП з постраждалими: 1218 людей отримали травми, ще 168 громадян загинули.

"Лише за чотири останніх дні в Україні зафіксовано 216 ДТП з потерпілими, де загинула 31 людина і 241 учасник дорожнього руху отримав травми. Ця статистика змушує нас діяти рішучіше", - заявив Клименко.

Глава Нацполіції анонсував проведення в Україні профілактичного відпрацювання "Безпечне шосе".

"Мета наших дій - підвищення рівня безпеки учасників дорожнього руху та зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод. Для безпеки кожного водія, пасажира та пішохода на автошляхах держави несуть службу майже 400 нарядів патрульної поліції", - додав Клименко.

Нагадаємо, протягом липня в Україні відбулася низка смертельних ДТП.

У Вінницькій області вантажівка зіткнулася з легковим автомобілем, загинули 4 людини.

В Одеській області внаслідок зіткнення "ВАЗ" та Mitsubishi загинули 6 людей.

А в Дніпропетровській області військовий "Краз" зіткнувся з Daewoo Lanos, загинула 12-річна дівчинка.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ДТП
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся