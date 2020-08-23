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У Дніпрі сталася пожежа у багатоповерхівці, евакуювали понад 20 осіб

Дніпро, Неділя 23 серпня 2020 09:19
У Дніпрі сталася пожежа у багатоповерхівці, евакуювали понад 20 осіб
Фото з місця події (dsns.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

Пожежа сталася в шахті ліфту

У Дніпрі сталася пожежа в дев'ятиповерховому житловому будинку в Амур-Нижньодніпровському районі міста. Рятувальники евакуювали більше 20 чоловік.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

В результаті пожежі сталося задимлення сходової клітини, що ускладнювало евакуацію жителів.

"По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що пожежа виникла у ліфтовій шахті на першому поверсі. Вогонь охопив ліфтову кабіну і високовольтний кабель всередині шахти. В результаті пожежі сталося задимлення сходової клітини, що спричинило перешкода для вільної евакуації громадян з верхніх поверхів", - йдеться в повідомленні.

Всього евакуювали 23 людини, з яких 3 дитини. Загиблих і постраждалих немає.

Причини пожежі ще з'ясовуються.

Нагадаємо, 19 серпня, рятувальники загасили пожежу у багатоповерховому будинку на вулиці Великій Васильківській у Києві.

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі на території одного з підприємств в одноповерховому складському приміщенні виникла пожежа.

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