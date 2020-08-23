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В Днепре произошел пожар в многоэтажке, эвакуировали более 20 человек

Днепр, Воскресенье 23 августа 2020 09:19
В Днепре произошел пожар в многоэтажке, эвакуировали более 20 человек
Фото с места происшествия (dsns.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

Пожар произошел в шахте лифта

В Днепре произошел пожар в девятиэтажном жилом доме в Амур-Нижнеднепровском районе города. Спасатели эвакуировали более 20 человек.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В результате пожара произошло задымление лестничной клетки, что осложняло эвакуацию жителей.

"По прибытию спасателей к месту происшествия установлено, что пожар возник в лифтовой шахте на первом этаже. Огонь охватил лифтовую кабину и высоковольтный кабель внутри шахты. В результате пожара произошло задымление лестничной клетки, что повлекло препятствие для свободной эвакуации граждан с верхних этажей", - говорится в сообщении.

Всего эвакуировали 23 человека, из которых 3 ребенка. Погибших и пострадавших нет.

Причины пожара еще выясняются.

Напомним, 19 августа, спасатели потушили пожар в многоэтажном доме на улице Большой Васильковской в Киеве.

Ранее сообщалось, что в Днепре на территории одного из предприятий в одноэтажном складском здании произошел пожар.

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