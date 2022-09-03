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У Дніпрі прогриміли вибухи

Фото: у Дніпрі пролунали вибухи (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Артур Родивилов

У Дніпрі вночі 3 вересня прогриміли вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспильне".

Жителів просять залишатися в укриттях і дотримуватися правила двох стін.

Нагадаємо, 23 серпня вранці окупанти вдарили ракетами по приватному сектору Дніпра.

Увечері в п'ятницю, 2 вересня, в Харкові були чутні звуки вибухів.

У Запоріжжі також чули звуки вибухів, однак у мерії повідомили, що це було відлуння" прильотів " за межами міста.

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Дніпро