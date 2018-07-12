У Міноборони назвали основну версію вибуху на Рівненському полігоні

Внаслідок вибуху на Рівненському полігоні загинули 3 військових, ще 9 отримали поранення

За попередніми даними вибух на Рівненському полігоні стався внаслідок подвійного заряджання міномету. Про це у ході засідання парламентського комітету з нацбезпеки та оборони повідомив заступник міністра оборони України Ігор Павловський.

Так, за словами Павловського, внаслідок вибуху на Рівненському полігоні, який стався 6 липня загинули 3 військових, ще 9 отримали поранення. Через дану подію міністр оборони Степан Полторак сформував комісію для встановлення причин трагедії.

"Було з'ясовано, що трагічний випадок стався у зв'язку з подвійним заряджанням міномету у ході проведення стрільб. Всі акти технічного стану свідчать про те, що міномет на початок виконання завдання був у справному стані. Виходячи з цього, вчора ми провели додатковий експеримент із залученням Київського інституту судових експертиз, прокуратури, прокуратори Західного регіону, військової служби правопорядку, представників науково-дослідницьких структур", - заявив він.

За словами Павловського, було зімітовано практично всі події, які могли статися безпосередньо під час виконання завдань.

"Отримали наступні результати: в ході подвійного заряджання міномету і підриву стрільби наслідки руйнування ствола міномета були такими ж, як був в п'ятницю при подвійному заряджанні міномету. При цьому, ми підірвали ще одну міну, щоб впевнитися, чи дійсно це було в ході подвійного заряджання чи одною міною. Ми отримали то й же результат, що мали раніше", - зазначив він.

Він також зазначив, що наразі всю зброю - перший міномет і ще 4, які були підірвані у ході слідчого експерименту було передано до Інституту судових експертиз з метою з'ясування остаточних причин.

"Хочу зауважити, що у ході виконання стрільб було закладено дві міни і це було подвійне заряджання, про що свідчать вчорашні експерименти. Я рахую, що це буде доведено в рамках кримінального провадження, відкритого прокуратурою", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що комітет з нацбезпеки заслухав питання про вибух міномета на Рівненському полігоні.