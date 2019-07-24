У Дніпрі на підприємстві отруїлись 17 людей

У Дніпрі отруїлись 17 працівників одного з підприємств. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, у них діагностували харчове отруєння.

"Протягом 20 - 23 липня до лікувальних закладів м. Дніпро з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція госпіталізовано 17 працівників ТОВ "Миропласт", які вживали їжу, що надавала ФОП "Синявська Н.В.". Проводиться комплекс протиепідемічних заходів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Рівненській області від отруєння на весіллі постраждали щонайменше 84 людини. За попередніми даними, 61 людина була госпіталізована, з них 16 - діти. У всіх постраждалих виявили гостру кишкову інфекцію.

Крім того, у Білгород-Дністровської райлікарні, яка прийняла наприкінці минулого тижня на лікування близько півсотні дітей з дитячого оздоровчого табору, діагностували у 53 пацієнтів дизентерію Флекснера.

Крім того, 13 липня в медичних установах після масового отруєння в санаторії в селищі Сергіївка перебували 32 людини, серед яких 30 дітей.