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Отруєння у Рівненькій області: у лікарні знаходяться 5 дітей

Новини » Надзвичайні події    20.07.2019 - 08:29
Отруєння у Рівненькій області: у лікарні знаходяться 5 дітей
Ілюстративне фото (facebook.com/screennews.ad)

Загалом наразі госпіталізовано 32 особи

Станом на суботу, 20 липня, через отруєння на весіллі в селищі Мізоч (Рівненська область) у лікарні перебуваються 5 дітей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, станом на 07:20 у медичному закладі Здолбунова перебуває 32 особи, які постраждали від отруєння в кафе "Гурман". Зокрема, наразі госпіталізовано 5 дітей.

Зазначається, що зараз проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Рівненській області від отруєння на весіллі постраждали щонайменше 84 людини. За попередніми даними, 61 людина була госпіталізована, з них 16 - діти. У всіх постраждалих виявили гостру кишкову інфекцію.

Також РБК-Україна писало, що у Білгород-Дністровської райлікарні, яка прийняла наприкінці минулого тижня на лікування близько півсотні дітей з дитячого оздоровчого табору, діагностували у 53 пацієнтів дизентерію Флекснера. Зазначимо, 13 липня в медичних установах після масового отруєння в санаторії в селищі Сергіївка перебували 32 людини, серед яких 30 дітей.

Пізніше медики повідомили, що причиною масового отруєння в дитячому санаторії "Медик-2" в Білгород-Дністровському районі було порушення санітарного стану та вимог до готування їжі.

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Новини України отруєнняРівненська область
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