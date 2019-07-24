В Днепре на предприятии отравились 17 человек

В Днепре отравились 17 работников одного из предприятий. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, у них диагностировали пищевое отравление.

"В течение 20-23 июля в лечебные учреждения г. Днепр с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция госпитализированы 17 работников ООО "Миропласт", которые употребляли еду, которую предоставляла ООО "Синявская Н.В.". Проводится комплекс противоэпидемических мер", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровенской области от отравления на свадьбе пострадали по меньшей мере 84 человека. По предварительным данным, 61 человек был госпитализирован, из них 16 - дети. У всех пострадавших обнаружили острую кишечную инфекцию.

Кроме этого, в Белгород-Днестровской райбольнице, которая приняла в конце прошлой недели на лечение около полусотни детей с детского оздоровительного лагеря, диагностировали у 53 пациентов дизентерию Флекснера.

Кроме того, 13 июля в медицинских учреждениях после массового отравления в санатории в поселке Сергеевка находились 32 человека, среди которых 30 детей.