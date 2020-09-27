На Дніпрі перевернувся човен з майже десятком людей

Сьогодні, 27 вересня, в Обухівському районі на Дніпрі перевернувся човен з 9 особами на борту. Подія сталася за 400 метрів від берега поблизу села Витачів.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Київській області на сторінці у Facebook.

Люди, які опинилися у воді, трималися за човен до прибуття рятувальників. В результаті інциденту ніхто не загинув.

Близько 13:30 всіх потерпілих двома човнами доставили на берег.

Нагадаємо, 12 вересня посеред Дніпра у Черкасах заглох теплохід з понад 80 особами на борту. Частину пасажирів довелося евакуювати на берег.

Також РБК-Україна писало, що з початку серпня по всій країні у водоймах потонули понад 120 людей. Врятувати вдалося понад 65 осіб.

Крім того, за третій тиждень вересня в Україні потонули понад 10 людей.