У Дніпрі вилучили боєприпаси з території аеропорту

Фото: вилучені боєприпаси (dp.dsns.gov.ua)

Аеропорт працює у штатному режимі

У неділю, 8 березня, рятувальники завершили операцію з вилучення боєприпасів, знайдених на території міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними служби, близько 11 години дня вибухотехніки завершили вилучення застарілих боєприпасів часів Другої світової війни з території аеропорту. У радіусі 150 метрів було проведено евакуацію персоналу.

Зазначається, що в ході піротехнічних робіт було знайдено та вилучено 5 одиниць застарілих бомб SС-10. Вибухотехніки вивезли боєприпаси з території аеропорту для подальшого їх знищення.

Наразі міжнародний аеропорт "Дніпропетровськ" відкритий на зліт та посадку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 7 березня у Дніпрі на території аеропорту виявили боєприпаси часів Другої світової війни. На території заправної станції було виявлено 2 артилерійські снаряди калібру 88 мм. Рятувальники не змогли вчора вилучити боєприпаси через можливе знаходження в землі інших снарядів. Роботи з вилучення було продовжено 8 березня.

Також РБК-Україна писало, що у Харківській області на території житлового сектору виявили понад 60 застарілих боєприпасів часів Другої світової війни. Вибухонебезпечні предмети виявили за 30 метрів від житлових будинків.