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У Дніпрі на території аеропорту знайшли боєприпаси

Новини » Надзвичайні події     08.03.2020 - 10:14
У Дніпрі на території аеропорту знайшли боєприпаси
Фото: знайдені боєприпаси (facebook.com MNS.GOV.UA)

Наразі аеропорт працює у звичайному режимі

У суботу, 7 березня, на території міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ" знайшли застарілі боєприпаси часів Другої світової війни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій в Facebook.

За даними служби, під час проведення земельних робіт на території відомчої заправної станції було виявлено 2 артилерійські снаряди калібру 88 мм. Біля небезпечної знахідки було організовано чергування відділення служби пожежної безпеки аеропорту.

Зазначається, що роботи по вилученню боєприпасів було тимчасово зупинено у зв’язку з можливим знаходженням в землі інших вибухонебезпечних предметів. Роботи продовжать сьогодні, 8 березня. Аеропорт зараз працює у штатному режимі.

У Дніпрі на території аеропорту знайшли боєприпаси

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Луганській області СБУ виявила схрон з боєприпасами незаконних збройних формувань так званої "ЛНР". Зі схрону правоохоронці вилучили 5 гранатометних боєприпасів, 3 гранати різних модифікацій, саморобний вибуховий пристрій, детонатор, вибухову речовину, два сигнальних патрони.

Також РБК-Україна писало, що у Харківській області на території житлового сектору виявили понад 60 застарілих боєприпасів часів Другої світової війни. Боєприпаси було виявлено за 30 метрів до житлових будинків.

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