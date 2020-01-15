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У Харківській області у житловому секторі виявили понад 60 боєприпасів

Новини » Надзвичайні події     15.01.2020 - 20:26
У Харківській області у житловому секторі виявили понад 60 боєприпасів
Фото: вилучення боєприпасів (ДСНС)

Вибухонебезпечні предмети було вилучено та знищено

У Харківській області на території житлового сектору села Верхній Бишкин виявили понад 60 застарілих боєприпасів часів Другої світової війни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, вибухонебезпечні предмети було виявлено на прилеглій до житлового сектору території за 30 метрів до житлових будинків.

Після огляду території, рятувальники вилучили 60 одиниць протитанкових мін та одну мінометну міну 81-го калібру. Знайдені боєприпаси було знешкоджено на спеціальному підривному майданчику.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Одеській області на території школи вилучили майже 350 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. Зокрема рятувальники вилучили декілька сотень артилерійських снарядів, десятки ручних гранат та підривників.

Також РБК-Україна писало, що у Рівному поліцейські вилучили понад 10 тисяч одиниць зброї та боєприпасів. У одному з гаражів правоохоронці виявили детонатори, тротилові шашки, пластид, вибуховий пристрій, гранати, гранатомет, пістолети та іншу вогнепальну зброю.

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Новини України ХарківДСНСбоеприпасы
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