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В Києві горіла автомийка

Новини » Надзвичайні події     09.02.2020 - 05:00
В Києві горіла автомийка
Фото: місце події (dsns.gov.ua)

Пожежа сталася на площі 80 квадратних метрів

У Києві 9 лютого о 02:37 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на автомийці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Пожежа виникла за адресою: пров Ясинуватський, Голосіївський районі столиці.

По прибуттю на місце події перших пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що займання сталося в одноповерховій будівлі автомийки на площі 80 кв. м. О 03:36 пожежа була локалізована, а вже о 04:19 - ліквідована.

У результаті пожежі ніхто не постраждав. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

Фото: місце події (dsns.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Херсонській області поблизу Борислава сталася пожежа на АЗС. Водій вантажівки не впорався з керуванням та допустив зіткнення з модулем заправки.

Крім того, раніше у Києві сталася пожежа на території депо по вулиці Зрошувальній. Вогнеборці встановили, що на території депо в одному з ангарів горять шпали. Жертв та постраждалих не було виявлено.

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