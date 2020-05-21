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У Дніпрі судитимуть працівницю банку, яка привласнила гроші вкладників

Новини » Надзвичайні події     21.05.2020 - 21:40
У Дніпрі судитимуть працівницю банку, яка привласнила гроші вкладників
Фото: гроші (РБК-Україна)

Судовий розгляд кримінального провадження триває

У Дніпрі судитимуть працівницю банку, яка привласнила гроші вкладників на суму понад 19 млн гривень. Особа розпорядилась вказаними коштами на власний розсуд.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Дніпропетровської області.

За версією слідства, вказана особа на підставі завідомо підроблених офіційних документів – довіреностей на розпорядження депозитними рахунками, нібито виданими останній їх власниками, привласнила грошові кошти 5 громадян-вкладників банку на загальну суму понад 19,3 млн грн.

"Дніпропетровською місцевою прокуратурою №2 затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно менеджера одного з комерційних банків за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 4 ст. 358 КК України (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах; використання завідомо підробленого документа)", - йдеться у повідомленні.

Наразі судовий розгляд кримінального провадження триває.

Нагадаємо, у Києві начальника відділення банку підозрюють у привласненні коштів клієнтів. Слідство встановило, що підозрювана керівник центрального відділення державного банку у змові з іншими працівниками відділення незаконно заволоділи грошовими коштами 19 клієнтів банку на суму у понад 1 млн гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, у Києві викрили посадовців філії одного з державних банків у привласненні майже 80 мільйонів гривень. Посадовці відкривали рахунки на фізичних осіб за підробленими документами та незаконно виводили на них кошти з державного банку.

Автор: Виталина Благодатова

Теги Новини України ФК Дніпробанкихищение средствПрокуратура
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