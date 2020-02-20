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У Києві посадовців держбанку викрили на розкраданні

Новини » Суспільство     20.02.2020 - 11:37
У Києві посадовців держбанку викрили на розкраданні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Посадовці привласнили майже 80 млн гривень

У Києві правоохоронці викрили посадовців філії одного з державних банків у розкраданні майже 80 мільйонів гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

За даними правоохоронців, керівник середньої ланки банку спільно з іншим працівником незаконно виводили кошти з державного банку. Посадовці відкривали десятки рахунків на фізичних осіб за підробленими документами.

"Зловмисники систематично перераховували на них гроші держбанку, переводили в готівку та привласнювали", - розповіли в СБУ.

Зазначається, що посадовцям повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 358 та ст. 366 Кримінального кодексу України. Наразі досудове слідство триває.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ДБР повідомило про підозру у справі про розкрадання 283 млн гривень банку "Михайлівський" колишньому голові правління, двох його заступників і чотирьох членів кредитного комітету банку.

У грудні РБК-Україна писало, що ДБР повідомило про підозру колишньому виконувачу обов'язки голови правління ПАТ "Банк Михайлівський", який підозрюється в розкраданні понад 870 млн гривень.

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