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Дніпро відновлює рух громадського транспорту

Новини » Коронавірус     05.05.2020 - 21:07
Дніпро відновлює рух громадського транспорту
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Для користування транспортом необхідний спеціальний квиток

З вівторка, 12 травня, в Дніпрі буде відновлена робота всього електротранспорту і 39 автобусних маршрутів у рамках ослаблення карантинних заходів. Про це повідомив директор департаменту транспорту і транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради Ігор Маковцев, передає прес-служба міськради.

Так, згідно з новими правилами користування громадським транспортом пасажирам необхідно мати спеціальний квиток, посвідчення особи і засоби індивідуального захисту (маску і рукавички).

"Також з 12 травня відновлюється плата за проїзд згідно із встановленим тарифом. У зв'язку з ослабленням карантину, яке анонсували в уряді, транспортом користуватися і представники бізнесу. Які саме це будуть категорії, буде зрозуміло, коли Кабмін опублікує постанову ", - заявив Маковцев.

За його словами, деякі маршрути відновлять роботу за затвердженою схемою руху у звичайному режимі. У той же час, деякі маршрути будуть перевозити пасажирів за затвердженою на час карантину схемою руху.

Крім того, 6 травня в Дніпрі будуть відкриті додаткові пункти видачі спеціальних квитків, які будуть працювати в будні дні (понеділок-п'ятниця) з 10 до 16 години. Передбачено відкриття п'яти нових пунктів - у Дніпровському міськраді, Самарському та Новокодацкому райрадах міста, на АТП 11205 і в тролейбусному депо №2 КП "ДЕЗ".

Дніпро відновлює рух громадського транспорту

Нагадаємо, 4 травня Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні до 22 травня. При цьому ослаблення карантинних обмежень почнеться вже з 11 числа.

З понеділка в Україні будуть відкриті парки і сквери. Також буде відновлена робота перукарень та салонів краси, точок продажу непродовольчих товарів. Також буде дозволена робота літніх терас ресторанів та закладів громадського харчування на винос.

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