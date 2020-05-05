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Днепр возобновляет движение общественного транспорта

Новости » Коронавирус     05.05.2020 - 21:07
Днепр возобновляет движение общественного транспорта
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Для пользования транспортом необходим будет специальный билет

Со вторника, 12 мая, в Днепре будет возобновлена ​​работа всего электротранспорта и 39 автобусных маршрутов в рамках ослабления карантинных мер. Об этом сообщил директор департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровской городского совета Игорь Маковцев, передает пресс-служба горсовета.

Так, согласно новым правилам пользования общественным транспортом пассажирам необходимо иметь специальный билет, удостоверение личности и средства индивидуальной защиты (маску и перчатки).

"Также с 12 мая восстанавливается плата за проезд согласно установленному тарифу. В связи с ослаблением карантина, которое анонсировали в правительстве, транспортом пользоваться и представители бизнеса. Какие именно это будут категории, будет понятно, когда Кабмин опубликует постановление ", - заявил Маковцев.

По его словам, некоторые маршруты возобновят работу по утвержденной схеме движения в обычном режиме. В то же время, некоторые маршруты будут перевозить пассажиров по утвержденной на время карантина схеме движения.

Кроме того, 6 мая в Днепре будут открыты дополнительные пункты выдачи специальных билетов, которые будут работать в будни (понедельник-пятница) с 10 до 16 часов. Предусмотрено открытие пяти новых пунктов - в Днепровском горсовете, Самарском и Новокодацком райсоветах города, на АТП 11205 и в троллейбусном депо №2 КП "ДЭТ".

Днепр возобновляет движение общественного транспорта

Напомним, 4 мая Кабинет министров продлил карантин в Украине до 22 мая. При этом ослабление карантинных ограничений начнется уже с 11 числа.

С понедельника в Украине будут открыты парки и скверы. Также будет восстановлена работа парикмахерских и салонов красоты, точек продажи непродовольственных товаров. Также будет разрешена работа летних террас ресторанов и заведений общественного питания на вынос.

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