Бойовики на Донбасі відкривали вогонь біля ділянки розведення, є втрати у ООС

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Два військових ООС загинули, інший помер у лікарні, ще сім поранені і два травмовані

На Донбасі минулої доби, 10 березня, збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню. У складі операції Об'єднаних сил є втрати, також ліквідовано кількох бойовиків, передає прес-центр штабу ООС.

Зазначається, що противник обстріляв позиції українських сил із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Окрім цього, відмічена робота снайперської пари.

Три обстріли зафіксовано поруч з населеним пунктом Піски, по одному неподалік Новоселівки Другої, Авдіївки, Василівки, Павлополя, Широкиного, два поблизу Оріхового, один неподалік населеного пункту Хутір Вільний, Новоолександрівки,

поруч з Луганським, неподалік Миронівського, Новолуганського, Залізного, Новгородського.

"На усі ворожі обстріли підрозділи Об’єднаних сил прицільними вогневими ударами давали адекватну відповідь. Також противник тричі відкривав провокаційні обстріли з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї у районі ділянки розведення №3 Богданівка - Петрівське. Підрозділи Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали", - уточнили у штабі.

Також додали, що бойовики 10 березня обстріляли з протитанкового ракетного комплексу військовий вантажний автомобіль поблизу населеного пункту Піски.

"Внаслідок влучання протитанкової керованої ракети у вантажівку один український захисник загинув на місці. Згодом ще один військовослужбовець помер від отриманих поранень. Сім військових зазнали поранення різного ступеня важкості, ще одного захисника госпіталізовано з бойовим травмуванням. Окрім цього, внаслідок ворожих обстрілів наших позицій один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув та ще один отримав бойове травмування", - повідомили в ООС.

Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.

Нагадаємо, у штабі ООС встановили, що 10 березня бойовики вели обстріли по українському військову автомобілю, сховавшись за будинками цивільного населення Донбасу.