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Бойовики обстрілювали українських військових з-за будинків населення Донбасу, - штаб

Новини » Надзвичайні події     10.03.2020 - 23:32
Бойовики обстрілювали українських військових з-за будинків населення Донбасу, - штаб
Ілюстративне фото (youtube.com/Ruptly TV)

Така поведінка бойовиків є порушенням міжнародного гуманітарного права

Збройні формування Російської Федерації під час нинішнього загострення на лінії зіткнення вели обстріли з-за будинків мирного цивільного населення Донбасу. Про це передає РБК-Україна із посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

Зокрема, у штабі операції за допомогою геоінформаційної системи провели реконструкцію обстрілу, який відбувся у вівторок, 10 березня, коли противник влучив в автомобіль українських військових з протитанкового ракетного комплексу.

"Аналіз траєкторії, рельєфу місцевості та місця влучення дає підстави стверджувати, що противник знову порушив міжнародне гуманітарне право - вів вогонь з позицій, що були розташовані за будинками мирних мешканців", - зазначили в ООС.

У штабі додали, що "такі дії окупантів значно ускладнювали завдання підрозділів ООС з нанесення прицільних ударів по вогневим точкам" бойовиків.

"Адже противник чудово розуміє, що українські захисники ніколи не вели, не ведуть і ніколи не вестимуть вогонь по будинкам мирних жителів. Ці злочинні дії характерні лише для російських окупаційних військ", - заявили в штабі ООС.

Нагадаємо, 10 березня в результаті обстрілу населеного пункту Піски на Донбасі загинули двоє українських військових. За даними штабу ООС, бойовики застосували на цій ділянці протитанковий ракетний комплекс, ручні протитанкові і автоматичні станкові гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю.

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