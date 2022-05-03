Після ракетного удару 57 будинків у Воловці Закарпатської області залишилися без газопостачання

В результаті ракетного удару 57 будинків у Воловці залишилися без газопостачання. Пошкоджено розподільний газопровід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Запорізької ОВА.

"Закарпатгаз" просить споживачів перекрити крани перед газоспоживчим обладнанням. Аварійно-відновлювальні роботи у Воловці Закарпатської області мають розпочатися вранці 4 травня.

Раніше ми писали, що завдано ракетного удару по курортному Воловцю Закарпатської області. В результаті пошкоджена інфраструктура на залізничній станції.

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