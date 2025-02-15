В ГМС разъяснили порядок выдачи паспортов военнообязанным мужчинам за рубежом

По данным ведомства, граждане Украины мужского пола в возрасте 18-60 лет, которые подали документы на изготовление паспортов до 25 апреля 2024 года в ГП "Документ", смогут получить изготовленные паспорта за рубежом. Для этого не нужно предъявлять никакие дополнительные документы.

"Соответствующие сообщения с указанием даты, времени и места выдачи будут направляться в порядке очередности подачи документов", - сказано в сообщении.

По информации ГМС, она передает информацию о таких лицах Министерству обороны Украины, и они автоматически становятся на воинский учет без прохождения военно-врачебной комиссии.

Получение паспорта за границей

Напомним, весной прошлого года Министерство иностранных дел временно ограничило возможность консульств предоставлять услуги военнообязанным мужчинам, которые находятся за границей.

Подробнее об этом решении можно узнать в материале РБК-Украина.

В то же время, на правительственном портале, было опубликовано постановление относительно того, что мужчины в возрасте от 18 до 60 лет больше не смогут оформлять загранпаспорта за пределами Украины. Однако для отдельных категорий граждан были предусмотрены исключения.