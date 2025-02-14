Украинским мужчинам за рубежом начнут выдавать паспорта, - МВД

Кабинет министров урегулировал вопрос выдачи паспортов гражданам Украины, которые находятся за рубежом. Поэтому со следующей недели мужчины смогут получить документ.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Во исполнение задания президента правительство урегулировало вопрос выдачи паспортов украинцам, которые находятся за рубежом", - заявил он.

По его словам, мужчины в возрасте 18-60 лет, которые подали документы до 25 апреля 2024 года в ГП "Документ", смогут получить изготовленные паспорта уже со следующей недели. Сообщение с указанием даты, времени и места прибытия будут присылать в порядке очередности подачи документов.

Клименко добавил, что для нормирования процесса возобновления выдачи документов было нужно делать его соответствующим действующему законодательству.

Также министр напомнил, что оформление и получение паспортов для мужчин в возрасте 18-60 лет, которые находятся за рубежом, возможно только при условии наличия военно-учетных документов.

Получение паспорта за рубежом

В апреле прошлого года Министерство иностранных дел временно ограничило возможность консульств предоставлять услуги военнообязанным мужчинам, которые находятся за рубежом. Подробнее об этом решении можно узнать в материале РБК-Украина.

При этом на правительственном портале опубликовано постановление, согласно которому мужчины в возрасте от 18 до 60 лет больше не смогут оформлять загранпаспорта за пределами Украины. В то же время для отдельных категорий граждан предусмотрены исключения.