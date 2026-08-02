СМИ заявили об ограничениях на продажу дизеля в Украине: в ОККО сделали заявление
В украинских СМИ и телеграмм-каналах распространили информацию о якобы введенных ограничениях на продажу горючего на заправках, но она не соответствует действительности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу сети ОККО в Facebook.
Ранее в телеграмм-каналах появилось сообщение о том, что автозаправочные станции Украины будут якобы выдавать не более 100 литров горючего на одного человека. Речь шла об ограничении продажи дизельного топлива, которое якобы уже ввела сеть ОККО.
Авторы сообщений объясняли такой шаг желанием не допустить скорейшего истощения запасов горючего.
Что на самом деле ответили в ОККО
В компании заявили, что информация о введении ограничений на продажу горючего не соответствует действительности. Никаких лимитов на заправку автомобилей нет.
Лимит в 100 литров действительно существует, однако касается он только отпуска горючего в канистре. На заправку транспортных средств это ограничение не распространяется.
"Просим пользоваться только проверенной информацией и не распространять недостоверные сообщения", - заявили в компании.
Ситуация с горючим в Украине
Тем временем цены на горючее в Украине растут.
Как сообщало РБК-Украина, стоимость бензина и дизеля на заправках росла из-за ряда экономических факторов, и автомобилисты уже почувствовали это на своем кошельке.
Из-за постоянных обстрелов заправки в прифронтовых и других регионах вынуждены усиливать защиту инфраструктуры. Ранее мы писали, что у АЗС начали устанавливать бетонные плиты и мешки с песком для защиты от возможных обстрелов.