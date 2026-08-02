ua en ru
Вс, 02 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

СМИ заявили об ограничениях на продажу дизеля в Украине: в ОККО сделали заявление

18:11 02.08.2026 Вс
2 мин
Действительно ли в Украине ограничили продажу дизельного горючего?
aimg Елена Чупровская
СМИ заявили об ограничениях на продажу дизеля в Украине: в ОККО сделали заявление Фото: Ограничения на заправку автомобилей горючим не вводили, официально заявили в ОККО (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В украинских СМИ и телеграмм-каналах распространили информацию о якобы введенных ограничениях на продажу горючего на заправках, но она не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу сети ОККО в Facebook.

Ранее в телеграмм-каналах появилось сообщение о том, что автозаправочные станции Украины будут якобы выдавать не более 100 литров горючего на одного человека. Речь шла об ограничении продажи дизельного топлива, которое якобы уже ввела сеть ОККО.

Авторы сообщений объясняли такой шаг желанием не допустить скорейшего истощения запасов горючего.

Что на самом деле ответили в ОККО

В компании заявили, что информация о введении ограничений на продажу горючего не соответствует действительности. Никаких лимитов на заправку автомобилей нет.

Лимит в 100 литров действительно существует, однако касается он только отпуска горючего в канистре. На заправку транспортных средств это ограничение не распространяется.

"Просим пользоваться только проверенной информацией и не распространять недостоверные сообщения", - заявили в компании.

Ситуация с горючим в Украине

Тем временем цены на горючее в Украине растут.

Как сообщало РБК-Украина, стоимость бензина и дизеля на заправках росла из-за ряда экономических факторов, и автомобилисты уже почувствовали это на своем кошельке.

Из-за постоянных обстрелов заправки в прифронтовых и других регионах вынуждены усиливать защиту инфраструктуры. Ранее мы писали, что у АЗС начали устанавливать бетонные плиты и мешки с песком для защиты от возможных обстрелов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
пальне Бензин Дизтопливо
Новости
ВСУ поразили Саратовский НПЗ, нефтебазу и аэродром "Энгельс"
ВСУ поразили Саратовский НПЗ, нефтебазу и аэродром "Энгельс"
Аналитика
Купить турникет – мало: что нужно знать о домедицинской помощи и куда пойти учиться
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Купить турникет – мало: что нужно знать о домедицинской помощи и куда пойти учиться