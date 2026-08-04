Дизель почти по 99 гривен: как изменились цены на АЗС 4 августа

Сколько стоит бензин, ДТ и автогаз по состоянию на вторник, 4 августа - в материале РБК-Украина ниже.

Главное: Бензин : Цены остались без изменений на всех АЗС - самый дешевый А-95 продают на "Укрнафте" (79,90 грн/л).

: Цены остались без изменений на всех АЗС - самый дешевый А-95 продают на "Укрнафте" (79,90 грн/л). Дизель : Подорожал - сеть OKKO добавила в цену +1,40 грн/л (стандарт 93,90 грн), SOCAR - +1,00 грн/л (стандарт 95,90 грн).

: Подорожал - сеть OKKO добавила в цену +1,40 грн/л (стандарт 93,90 грн), SOCAR - +1,00 грн/л (стандарт 95,90 грн). Газ: Стоимость зафиксировалась - самый дешевый предлагает "Укрнафта" (42,90 грн/л), самый дорогой остается на WOG (44,50 грн/л).

Что изменилось с ценами на АЗС

Самое ощутимое подорожание за сутки произошло на АЗС OKKO. Стоимость премиального дизеля Pulls выросла с 95,50 до 96,90 грн за литр (+1,40 грн), а обычного дизеля Евро - с 92,50 до 93,90 грн (+1,40 грн).

Еще один пересмотр цен прошел на SOCAR. Дизель NANO Extro подорожал с 97,90 до 98,90 грн за литр, а дизель NANO - с 94,90 до 95,90 грн. Таким образом, премиальный дизель на отдельных АЗС уже почти достиг отметки 99 грн за литр.

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 4 августа (инфографика РБК-Украина)

В то же время сети WOG и "Укрнафта" пока оставили стоимость всех видов топлива без изменений. Также стабильными остались цены на бензин и автомобильный газ во всех четырех сетях.

Детализация цен на АЗС 4 августа, вторник

OKKO

Бензин Pulls 100: 92,90 грн

Бензин Pulls 95: 85,90 грн

Бензин А-95 Евро: 82,90 грн

ДТ Pulls: 96,90 грн

ДТ Евро: 93,90 грн

Газ: 43,90 грн

WOG

Бензин 100: 92,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн

Бензин 95 Евро: 83,50 грн

ДТ Mustang: 96,80 грн

ДТ Евро-5: 93,80 грн

Газ: 44,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 95,40 грн

Бензин NANO 95: 88,40 грн

Бензин А-95: 85,40 грн

ДТ NANO Extro: 98,90 грн

ДТ NANO: 95,90 грн

Газ: 43,90 грн

"Укрнафта"