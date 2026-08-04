Дизель майже по 99 гривень: як змінилися ціни на АЗС 4 серпня
На українських АЗС продовжує дорожчати дизельне пальне. Найбільші мережі знову переписали цінники.
Скільки коштує бензин, ДП та автогаз станом на вівторок, 4 серпня - в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
- Бензин: Ціни залишилися без змін на всіх АЗС - найдешевший А-95 продають на "Укрнафті" (79,90 грн/л).
- Дизель: Подорожчав - мережа OKKO додала до ціни +1,40 грн/л (стандарт 93,90 грн), SOCAR - +1,00 грн/л (стандарт 95,90 грн).
- Газ: Вартість зафіксувалася - найдешевший пропонує "Укрнафта" (42,90 грн/л), найдорожчий залишається на WOG (44,50 грн/л).
Що змінилося з цінами на АЗС
Найвідчутніше подорожчання за добу відбулося на АЗС OKKO. Вартість преміального дизеля Pulls зросла з 95,50 до 96,90 грн за літр (+1,40 грн), а звичайного дизеля Євро - з 92,50 до 93,90 грн (+1,40 грн).
Ще один перегляд цін відбувся на SOCAR. Дизель NANO Extro подорожчав з 97,90 до 98,90 грн за літр, а дизель NANO - з 94,90 до 95,90 грн. Таким чином преміальний дизель на окремих АЗС вже майже досяг позначки 99 грн за літр.
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 4 серпня (інфографіка РБК-Україна)
Водночас мережі WOG та "Укрнафта" поки залишили вартість усіх видів пального без змін. Також стабільними залишилися ціни на бензин і автомобільний газ у всіх чотирьох мережах.
Деталізація цін на АЗС 4 серпня, вівторок
OKKO
- Бензин Pulls 100: 92,90 грн
- Бензин Pulls 95: 85,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 82,90 грн
- ДП Pulls: 96,90 грн
- ДП Євро: 93,90 грн
- Газ: 43,90 грн
WOG
- Бензин 100: 92,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
- Бензин 95 Євро: 83,50 грн
- ДП Mustang: 96,80 грн
- ДП Євро-5: 93,80 грн
- Газ: 44,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 95,40 грн
- Бензин NANO 95: 88,40 грн
- Бензин А-95: 85,40 грн
- ДП NANO Extro: 98,90 грн
- ДП NANO: 95,90 грн
- Газ: 43,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 86,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 82,90 грн
- Бензин А-95: 79,90 грн
- Бензин А-92: 77,90 грн
- ДП (Energy): 91,90 грн
- ДП: 89,90 грн
- Газ: 42,90 грн