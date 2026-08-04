Дизель майже по 99 гривень: як змінилися ціни на АЗС 4 серпня

Скільки коштує бензин, ДП та автогаз станом на вівторок, 4 серпня - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне: Бензин : Ціни залишилися без змін на всіх АЗС - найдешевший А-95 продають на "Укрнафті" (79,90 грн/л).

: Ціни залишилися без змін на всіх АЗС - найдешевший А-95 продають на "Укрнафті" (79,90 грн/л). Дизель : Подорожчав - мережа OKKO додала до ціни +1,40 грн/л (стандарт 93,90 грн), SOCAR - +1,00 грн/л (стандарт 95,90 грн).

: Подорожчав - мережа OKKO додала до ціни +1,40 грн/л (стандарт 93,90 грн), SOCAR - +1,00 грн/л (стандарт 95,90 грн). Газ: Вартість зафіксувалася - найдешевший пропонує "Укрнафта" (42,90 грн/л), найдорожчий залишається на WOG (44,50 грн/л).

Що змінилося з цінами на АЗС

Найвідчутніше подорожчання за добу відбулося на АЗС OKKO. Вартість преміального дизеля Pulls зросла з 95,50 до 96,90 грн за літр (+1,40 грн), а звичайного дизеля Євро - з 92,50 до 93,90 грн (+1,40 грн).

Ще один перегляд цін відбувся на SOCAR. Дизель NANO Extro подорожчав з 97,90 до 98,90 грн за літр, а дизель NANO - з 94,90 до 95,90 грн. Таким чином преміальний дизель на окремих АЗС вже майже досяг позначки 99 грн за літр.

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 4 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Водночас мережі WOG та "Укрнафта" поки залишили вартість усіх видів пального без змін. Також стабільними залишилися ціни на бензин і автомобільний газ у всіх чотирьох мережах.

Деталізація цін на АЗС 4 серпня, вівторок

OKKO

Бензин Pulls 100: 92,90 грн

Бензин Pulls 95: 85,90 грн

Бензин А-95 Євро: 82,90 грн

ДП Pulls: 96,90 грн

ДП Євро: 93,90 грн

Газ: 43,90 грн

WOG

Бензин 100: 92,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн

Бензин 95 Євро: 83,50 грн

ДП Mustang: 96,80 грн

ДП Євро-5: 93,80 грн

Газ: 44,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 95,40 грн

Бензин NANO 95: 88,40 грн

Бензин А-95: 85,40 грн

ДП NANO Extro: 98,90 грн

ДП NANO: 95,90 грн

Газ: 43,90 грн

"Укрнафта"