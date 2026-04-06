Дизель будет по 100 грн? Эксперт назвал сроки неизбежного скачка цен

14:56 06.04.2026 Пн
2 мин
Цена на дизельное топливо на мировом рынке побила исторический рекорд
aimg Дмитрий Левицкий aimg Сергей Куюн Эксперт
Фото: в чем причина роста цен на топливо в Украине (Getty Images)

Цена на дизельное топливо в Украине может вырасти до 100 гривен за литр. Причиной является рекордное подорожание нефтепродуктов в Европе.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал топливный эксперт, директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Читайте также: Бензин по 87 грн, дизель - 95 грн: на АЗС взлетели цены на топливо

Почему цены на АЗС продолжают расти

Украина полностью зависит от импорта готового топлива, поскольку не имеет собственных мощностей для переработки нефти. Поэтому внутренний рынок ориентируется на европейские котировки, где наибольший ажиотаж сейчас наблюдается именно вокруг дизеля, объяснил РБК-Украина эксперт.

По словам Куюна, с начала полномасштабной войны в Европе стоимость дизельного топлива выросла вдвое. Если в конце февраля дизель стоил 750 долларов за тонну, то сейчас стоимость преодолела исторический рубеж в 1500 долларов.

"Это исторический рекорд, такого рынок и планета Земля никогда не видели. Поэтому соответственно и продолжают расти цены", - пояснил эксперт.

Почему дизель будет по 100 гривен

Согласно новым прайсам европейских заводов (в частности, литовского подразделения концерна Orlen), закупочная оптовая стоимость топлива на границе с Украиной уже составляет 92 гривны за литр.

"Если мы добавим туда 2 гривны транспортировки и хотя бы 3 гривны минимального заработка заправочной станции, то вот 100 гривен на литре мы уже имеем", - пояснил Куюн в разговоре с РБК-Украина.

Он подчеркнул, что это уже не "страшилки", а неизбежная реальность, которая наступит в течение нескольких недель.

Никакого "картельного сговора"

В начале обострения на Ближнем Востоке, когда цены на топливо начали резко расти на украинских АЗС, в экспертной среде ходили слухи о якобы "картельном сговоре" сетей АЗС. Однако, по словам Куюна, сегодняшние обстоятельства доказывают, что сговора не было.

"Мы покупаем 100% топлива за рубежом, по ценам, которые нам мировой рынок предлагает. И мы ничего с ними не можем сделать. Можем только отказаться от покупки. Это тоже вариант, кстати", - сказал эксперт.

Однако, как отметил Куюн, несмотря на то, что цены на топливо уже преодолели отметку в 90 гривен, ощутимого уменьшения потребления в Украине пока не наблюдается.

Больше по теме:
ДизтопливоЦены на бензин