Дизель по 105 грн и бензин по 94: что будет с ценами на АЗС и грозит ли Украине дефицит

Сколько будет стоить бензин и дизель

Говорить о бензине по 110-115 грн за литр пока рано. Если ситуация на мировом рынке стабилизируется на нынешнем уровне, то цены в Украине могут составлять около 105 грн/л за дизель и 92-94 грн/л за бензин.

По его словам, дальнейшая динамика будет зависеть от развития ситуации вокруг хуситов и Баб-эль-Мандебского пролива.

"Цена на этом уровне не останется, она будет либо увеличиваться, либо уменьшаться", - отметил эксперт.

Будет ли дефицит горючего

По словам Леушкина, дефицит топлива из-за ударов по АЗС Украине не грозит.

"АЗС никоим образом в поставках горючего не участвуют. Это просто продающие магазины, а поставщики - это бензовозы, корабли, поезда", - пояснил он.

Поэтому повреждение отдельных автозаправочных станций, по мнению эксперта, не повлияет на поставку топлива и его наличие на рынке.

Что с ценами на нефть и какие сейчас ценники на АЗС

В понедельник, 14 сентября нефть Brent подорожала на 3,23% - до 108 долларов за баррель, а WTI - на 3,09%, до 103,1 доллара. Рост связан с новыми ударами по энергетической инфраструктуре Саудовской Аравии и атаками на суда в Персидском заливе.

В частности, йеменские хуситы атаковали саудовский нефтепровод "Восток-Запад", после чего его работу приостановили. Это может подвергнуть угрозе до 4% мировых поставок нефти.

Также хуситы захватили стратегический остров Перим в Баб-эль-Мандебском проливе, через который проходит около 4-5% мировых нефтяных грузов.

На фоне удорожания нефти сети продолжают просматривать ценники. В частности, "Укрнафта" подняла цену А-95 до 83,90 грн/л, а дизеля до 94,90 грн/л.

Фото: цены на АЗС 14 сентября (инфографика РБК-Украина)

При этом на АЗС можно заметить ценники из трехзначных чисел. Сеть SOCAR повысила стоимость премиальных марок: бензин NANO 100 и дизель NANO Extro - до 100 грн/л.