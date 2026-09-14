Топливо по 100 грн: на каких АЗС подорожал бензин и дизель после выходных
Украинские сети АЗС продолжают поднимать цены на топливо. После выходных стоимость отдельных видов бензина и дизеля выросла на 2-5 грн.
Об изменениях на АЗС и сколько стоят бензин, дизель и автогаз по состоянию на понедельник, 14 сентября - в материале РБК-Украина.
Что изменилось на АЗС за выходные
Государственная "Укрнафта" существенно подняла стоимость топлива. Стандартный А-95 и премиальный А-95 Energy прибавили в цене сразу 5 и 2 грн соответственно (до 83,90 грн/л и 86,90 грн/л).
Бензин А-92 на АЗС "Укрнафты" подорожал на 2 грн. (до 81,90 грн./л). Дизельное топливо выросло до 96,90 грн/л, а премиальное ДТ Energy до 94,90 грн/л.
Оператор SOCAR повысил цену на премиальные марки: бензин NANO 100, ДТ NANO и ДТ NANO Extro прибавили по 1,10 грн и достигли отметок 100 грн/л, 99,90 грн/л и 100 грн/л соответственно.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 14 сентября (инфографика РБК-Украина)
Сеть WOG подняла цену на стандартное дизельное топливо ДТ Евро-5 на 1 грн - до 98,90 грн/л.
ОККО удержала ценники на уровне пятницы, 11 сентября.
Детализация цен на АЗС 14 сентября, понедельник
OKKO
- Бензин Pulls 100: 97,90 грн
- Бензин Pulls 95: 90,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 87,90 грн
- ДТ Pulls: 99,90 грн
- ДТ Евро: 98,90 грн
- Газ: 44,90 грн
WOG
- Бензин 100: 97,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 90,90 грн
- Бензин 95 Евро: 87,90 грн
- ДТ Mustang: 99,90 грн
- ДТ Евро-5: 98,90 грн
- Газ: 45,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 100 грн
- Бензин NANO 95: 91,90 грн
- Бензин А-95: 88,90 грн
- ДТ NANO Extro: 100 грн
- ДТ NANO: 99,90 грн
- Газ: 44,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 86,90 грн
- Бензин А-95: 83,90 грн
- Бензин А-92: 81,90 грн
- ДТ (Energy): 94,90 грн
- ДТ: 96,90 грн
- Газ: 42,90 грн