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Топливо по 100 грн: на каких АЗС подорожал бензин и дизель после выходных

11:15 14.09.2026 Пн
2 мин
В одной из сетей бензин добавил в цене сразу 5 грн на литре
aimg Мария Кучерявец
Топливо по 100 грн: на каких АЗС подорожал бензин и дизель после выходных Фото: АЗС обновили ценники на горючее (Getty Images)
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Украинские сети АЗС продолжают поднимать цены на топливо. После выходных стоимость отдельных видов бензина и дизеля выросла на 2-5 грн.

Об изменениях на АЗС и сколько стоят бензин, дизель и автогаз по состоянию на понедельник, 14 сентября - в материале РБК-Украина.

Что изменилось на АЗС за выходные

Государственная "Укрнафта" существенно подняла стоимость топлива. Стандартный А-95 и премиальный А-95 Energy прибавили в цене сразу 5 и 2 грн соответственно (до 83,90 грн/л и 86,90 грн/л).

Бензин А-92 на АЗС "Укрнафты" подорожал на 2 грн. (до 81,90 грн./л). Дизельное топливо выросло до 96,90 грн/л, а премиальное ДТ Energy до 94,90 грн/л.

Оператор SOCAR повысил цену на премиальные марки: бензин NANO 100, ДТ NANO и ДТ NANO Extro прибавили по 1,10 грн и достигли отметок 100 грн/л, 99,90 грн/л и 100 грн/л соответственно.

Топливо по 100 грн: на каких АЗС подорожал бензин и дизель после выходных

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 14 сентября (инфографика РБК-Украина)

Сеть WOG подняла цену на стандартное дизельное топливо ДТ Евро-5 на 1 грн - до 98,90 грн/л.

ОККО удержала ценники на уровне пятницы, 11 сентября.

Детализация цен на АЗС 14 сентября, понедельник

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 97,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 90,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 87,90 грн
  • ДТ Pulls: 99,90 грн
  • ДТ Евро: 98,90 грн
  • Газ: 44,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 97,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 90,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 87,90 грн
  • ДТ Mustang: 99,90 грн
  • ДТ Евро-5: 98,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 100 грн
  • Бензин NANO 95: 91,90 грн
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 100 грн
  • ДТ NANO: 99,90 грн
  • Газ: 44,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 86,90 грн
  • Бензин А-95: 83,90 грн
  • Бензин А-92: 81,90 грн
  • ДТ (Energy): 94,90 грн
  • ДТ: 96,90 грн
  • Газ: 42,90 грн
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