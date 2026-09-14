Топливо по 100 грн: на каких АЗС подорожал бензин и дизель после выходных

Украинские сети АЗС продолжают поднимать цены на топливо. После выходных стоимость отдельных видов бензина и дизеля выросла на 2-5 грн.

Об изменениях на АЗС и сколько стоят бензин, дизель и автогаз по состоянию на понедельник, 14 сентября - в материале РБК-Украина .

Что изменилось на АЗС за выходные

Государственная "Укрнафта" существенно подняла стоимость топлива. Стандартный А-95 и премиальный А-95 Energy прибавили в цене сразу 5 и 2 грн соответственно (до 83,90 грн/л и 86,90 грн/л).

Бензин А-92 на АЗС "Укрнафты" подорожал на 2 грн. (до 81,90 грн./л). Дизельное топливо выросло до 96,90 грн/л, а премиальное ДТ Energy до 94,90 грн/л.

Оператор SOCAR повысил цену на премиальные марки: бензин NANO 100, ДТ NANO и ДТ NANO Extro прибавили по 1,10 грн и достигли отметок 100 грн/л, 99,90 грн/л и 100 грн/л соответственно.

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 14 сентября (инфографика РБК-Украина)

Сеть WOG подняла цену на стандартное дизельное топливо ДТ Евро-5 на 1 грн - до 98,90 грн/л.

ОККО удержала ценники на уровне пятницы, 11 сентября.

Детализация цен на АЗС 14 сентября, понедельник

OKKO

Бензин Pulls 100: 97,90 грн

Бензин Pulls 95: 90,90 грн

Бензин А-95 Евро: 87,90 грн

ДТ Pulls: 99,90 грн

ДТ Евро: 98,90 грн

Газ: 44,90 грн

WOG

Бензин 100: 97,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 90,90 грн

Бензин 95 Евро: 87,90 грн

ДТ Mustang: 99,90 грн

ДТ Евро-5: 98,90 грн

Газ: 45,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 100 грн

Бензин NANO 95: 91,90 грн

Бензин А-95: 88,90 грн

ДТ NANO Extro: 100 грн

ДТ NANO: 99,90 грн

Газ: 44,90 грн

"Укрнафта"