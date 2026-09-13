Самый дорогой бензин и дизель достигли отметки в 100 грн: актуальные цены на АЗС 13 сентября

На ведущих автозаправочных станциях Украины на воскресенье, 13 сентября, зафиксированы новые ценовые показатели. Высокую стоимость традиционно держат премьерные сорта топлива, тогда как "Укрнафта" предлагает наиболее бюджетные варианты.

Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Что изменилось

SOCAR подняла цены на ключевые позиции: бензин NANO 100 подорожал на 1,10 грн и достиг 100 грн, а дизельное топливо ДТ NANO прибавило 1 грн и стоит 99,90 грн (при этом ДТ NANO Extro держится на отметке 100 грн).

Стабильность других сетей: на заправках OKKO, WOG и "Укрнафта" цены на виды топлива остались без изменений по сравнению с предыдущим днем.

Сколько стоит заправить полный бак (50 литров)

OKKO: Бензин Pulls 95 обойдется в 4 545 грн, дизель Евро - в 4 945 грн, а газ - в 2 245 грн.

WOG: За заправку бензином 95 Mustang придется отдать 4 545 грн, дизелем Евро-5 - 4 895 грн, а газом - 2 275 грн.

SOCAR: Бензин NANO 95 будет стоить 4 595 грн, дизель NANO - 4 995 грн, а газ - 2 245 грн.

"Укрнафта": Полный бак бензина А-95 стоит 4 145 грн, дизеля - 4 695 грн, а газа - 2 145 грн.

Какая разница на полном баке (50 литров)

Между самым дешевым и дорогим баком бензина: Разница составляет 450 грн (полный бак бензина А-95 на "Укрнафте" обойдется в 4145 грн, тогда как бензин NANO 95 на SOCAR стоит 4595 грн).

Между самым дешевым и дорогим дизелем: Разница составляет 300 грн (дизель на "Укрнафте" стоит 4695 грн за бак, а дизель NANO на SOCAR - 4995 грн).

По газу: Разница минимальна и составляет 130 грн (самый дешевый газ на "Укрнафте" - 2 145 грн, самый дорогой на WOG - 2 275 грн за бак).

Фото: цены на АЗС 13 сентября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 13 сентября, воскресенье

OKKO

Бензин Pulls 100: 97,90 грн

Бензин Pulls 95: 90,90 грн

Бензин А-95 Евро: 87,90 грн

ДТ Pulls: 99,90 грн

ДТ Евро: 98,90 грн

Газ: 44,90 грн

WOG

Бензин 100: 97,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 90,90 грн

Бензин 95 Евро: 87,90 грн

ДТ Mustang: 99,90 грн

ДТ Евро-5: 97,90 грн

Газ: 45,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 100 грн (+1,1 грн)

Бензин NANO 95: 91,90 грн

Бензин А-95: 88,90 грн

ДТ NANO Extro: 100 грн

ДТ NANO: 99,90 грн (+1 грн)

Газ: 44,90 грн

"Укрнафта"